Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове
Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове сегодня, 3 мая. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, овощи, мёд, саженцы и многое другое.
Жители и гости города могут посетить её до 14:00.
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