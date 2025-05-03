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Общество

Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове

Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове сегодня, 3 мая. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

  • Продовольственная ярмарка
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Продовольственная ярмарка
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Продовольственная ярмарка
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Продовольственная ярмарка
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Продовольственная ярмарка
    Фото: газета «Гдовская заря»

На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, овощи, мёд, саженцы и многое другое.

Жители и гости города могут посетить её до 14:00.

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