Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове

12:48, 03 мая 2025, ПАИ

Продовольственная ярмарка развернулась в Гдове сегодня, 3 мая. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»









На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, овощи, мёд, саженцы и многое другое.

Жители и гости города могут посетить её до 14:00.