Сотрудники Псковской станции скорой помощи примут участие в эстафете «Псковской правды»
Сразу несколько команд от системы здравоохранения примут участие в эстафете «Псковской правды» 6 мая. Об этом сообщает газета.
Команда Псковской станции скорой медицинской помощи принимает участие уже не в первый раз, так как считает это состязание действительно важным и памятным. Кроме того, многие работники станции занимаются спортом.
По их словам, участие в эстафете – это возможность поблагодарить всех тех, кто сражался за мирное небо.
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