Презентация изданий фонда «Защитники Отечества» пройдёт в Пскове 6 мая

18:15, 03 мая 2025, ПАИ

Открытые поэтические чтения «И в день Победы нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

На мероприятии будут представлены сборники «Жизнь за други своя», «Нет уз святее товарищества» и «Честь наивысшая – носить русский мундир», основанные на реальных историях и позволяющие читателям узнать о подвигах и мужестве участников СВО.

В рамках чтений состоится презентация изданий фонда «Защитники Отечества».