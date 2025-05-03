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Общество

Презентация изданий фонда «Защитники Отечества» пройдёт в Пскове 6 мая

Открытые поэтические чтения «И в день Победы нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

На мероприятии будут представлены сборники «Жизнь за други своя», «Нет уз святее товарищества» и «Честь наивысшая – носить русский мундир», основанные на реальных историях и позволяющие читателям узнать о подвигах и мужестве участников СВО.

В рамках чтений состоится презентация изданий фонда «Защитники Отечества».

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