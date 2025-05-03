Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

21:59, 03 мая 2025, ПАИ

Сегодня, 3 мая, накануне недели третьей по Пасхе, святых жён-мироносиц, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили братья монастыря и гости в священном сане.

Во время всенощного бдения молились насельники обители, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане и паломники.