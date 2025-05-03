Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
Сегодня, 3 мая, накануне недели третьей по Пасхе, святых жён-мироносиц, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили братья монастыря и гости в священном сане.
Во время всенощного бдения молились насельники обители, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане и паломники.
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