Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Сегодня, 3 мая, накануне недели третьей по Пасхе, святых жён-мироносиц, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Псковская епархия

Во время службы высокопреосвященному митрополиту сослужили братья монастыря и гости в священном сане.

Во время всенощного бдения молились насельники обители, студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане и паломники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2025

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре
03 мая 2025

Полицейские мотопатрули обеспечили порядок на открытии мотосезона в Пскове
03 мая 2025

О неочевидных симптомах укуса клеща рассказала врач
03 мая 2025

О подвиге своего деда, участника Великой Отечественной войны, рассказал Андрей Козлов
03 мая 2025

Кто сказал, что нужно бросить песню на войне: концерт прошёл на сцене БКЗ Псковской филармонии
03 мая 2025

Псковская делегация поучаствовала в торжественном митинге у мемориала «Прорыв» в Витебской области
03 мая 2025

Маршруты общественного транспорта изменятся в Пскове 6 мая
03 мая 2025

Команда Псковского госпиталя для ветеранов войн присоединилась к эстафете «Псковской правды»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...