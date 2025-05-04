День памяти святых жён-мироносиц отмечается 4 мая

10:28, 04 мая 2025, ПАИ

Во второе воскресенье после Пасхи Русская православная церковь отмечает память святых жён-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломеи, Иоанны, Марфы, Марии, Сусанны и других, сообщает calend.ru.

Мироносицы – это те, кто из глубокой любви к Спасителю Иисусу Христу принимал его в своих домах и позже следовал за ним до места распятия на Голгофе. Они стали свидетелями страданий Христа на кресте. Именно они поспешили ко гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это было принято среди иудеев. Эти женщины первыми узнали о Воскресении Христа. Спаситель явился им впервые после своей смерти на кресте, обратившись к Марии Магдалине.

Этот праздник с древних времён особо почитался на Руси. Знатные дамы, состоятельные купчихи и бедные крестьянки вели строгую благочестивую жизнь и жили в вере. Основной чертой русской праведности было уникальное, присущее только русскому народу целомудрие христианского брака, рассматриваемого как великое таинство. Идеалом православной Руси являлась единственная жена у мужа.

Ещё одной характерной чертой древнерусской праведности было особое состояние вдовства. Русские княгини не вступали в повторный брак, хотя церковь этого не запрещала. Многие вдовы принимали постриг и уходили в монастырь после похорон мужа. Русская женщина всегда оставалась верной, спокойной, милосердной, терпеливой и прощающей.

Святая церковь почитает в лике святых множество христианских женщин. Их образы можно увидеть на иконах: это святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София, святая преподобная Мария Египетская, а также многие другие святые мученицы, преподобные, праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Неделя (воскресенье) жён-мироносиц – это праздник всех православных христианок, день, посвящённый женщинам.