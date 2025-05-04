Пропавшую в апреле прошлого года женщину разыскивают в Псковской области

11:23, 04 мая 2025, ПАИ

Полицейские Великих Лук ищут 42-летнюю Лилию Мусаневу. С 14 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, со светло-рыжими длинными волосами и серо-голубыми глазами. Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и короткие чёрные сапоги. При себе у неё был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.