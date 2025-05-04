«Улицы героев»: о подвиге Клавы Назаровой рассказал глава Пскова

13:43, 04 мая 2025, ПАИ

О подвиге Клавы Назаровой, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Уже несколько десятилетий Новая улица и параллельный ей проезд в Завокзальном районе носят имя героини, не дрогнувшей перед лицом врага – Клавы Назаровой», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова рассказал, что Клавдия Назарова в годы Великой Отечественной войны организовала и возглавила подпольную комсомольскую организацию в оккупированном Острове. Вместе с единомышленниками она распространяла призывы к сопротивлению, собирала оружие и боеприпасы. По его словам, юные подпольщики спасли более пятидесяти раненых военнопленных и передавали партизанскому отряду ценную разведывательную информацию и оружие.

«Фашисты схватили девушку в ноябре 1942 года и подвергли её тяжелейшим пыткам, однако дух Клавдии сломить не смогли. Спустя месяц гитлеровские палачи казнили юную комсомолку на центральной площади родного города. Жизнь и борьба Клавы Назаровой навсегда останутся ярким примером истинного чувства долга и преданности Родине», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы Борис Елкин запустил 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.