Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день пожарных празднуют 4 мая

Международный день пожарных отмечается сегодня, 4 мая, сообщает calend.ru.

Праздник был учрежден после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в декабре 1998 года, когда погибли пятеро пожарных, выполняя свои обязанности.

День чествования был назначен на день Святого Флориана, который считается покровителем пожарных. В ряде стран 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник, вспоминая своих погибших коллег, возлагая венки к памятникам и мемориалам, а также проводя мероприятия памяти наряду с торжественными событиями в своих подразделениях.

Символом этого праздника является красно-синяя лента, где красный цвет олицетворяет пламя, а синий – воду.

В России День пожарной охраны отмечается 30 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Двум ветеранам присвоили звания почётных граждан Опочецкого округа
04 мая 2025

В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации
04 мая 2025

Михаил Ведерников представил псковичам фильм о Герое России Александре Досягаеве
04 мая 2025

Команда комитета по соцзащите Псковской области пробежит эстафету «Псковской правды»
04 мая 2025

Псковские медицинские организации приняли участие в акции «Бессмертный автополк»
04 мая 2025

«Улицы героев»: о подвиге Клавы Назаровой рассказал глава Пскова
04 мая 2025

В Пскове изрезанной своими владельцами собаке нашли новый дом
04 мая 2025

Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...