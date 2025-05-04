Международный день пожарных празднуют 4 мая

15:55, 04 мая 2025, ПАИ

Международный день пожарных отмечается сегодня, 4 мая, сообщает calend.ru.

Праздник был учрежден после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в декабре 1998 года, когда погибли пятеро пожарных, выполняя свои обязанности.

День чествования был назначен на день Святого Флориана, который считается покровителем пожарных. В ряде стран 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник, вспоминая своих погибших коллег, возлагая венки к памятникам и мемориалам, а также проводя мероприятия памяти наряду с торжественными событиями в своих подразделениях.

Символом этого праздника является красно-синяя лента, где красный цвет олицетворяет пламя, а синий – воду.

В России День пожарной охраны отмечается 30 апреля.