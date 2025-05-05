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Спорт

Регистрация на эстафету «Псковской правды» для корпоративных команд завершится сегодня

Корпоративные команды ещё могут записаться на легкоатлетическую эстафету, посвящённую 80-летию Великой Победы, на призы газеты «Псковская правда». Об этом ПАИ сообщили в редакции.

Фото: ПАИ

Регистрация открыта сегодня, 5 мая, до 15:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» (Псков, улица Гагарина, 5а).

Для регистрации нужны карточка команды и действующая медицинская справка для каждого участника. Без справки хотя бы одного члена команды регистрация невозможна.

Подробнее можно узнать по телефону (8 8112) 73-70-94.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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