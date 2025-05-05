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Общество

Мороз до -4 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 6 мая

6 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а днём местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...+1 градус, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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