Спорт, память, патриотизм: Галина Овсова – о том, как Псковская область готовится к главным событиям сезона

21:21, 05 мая 2025, ПАИ

Как пройдёт традиционная эстафета в честь Дня Победы? Что значит спорт для ветеранов СВО? Почему команды Псковской области не отправились на фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи? Какие стадионы отремонтируют в первую очередь? На эти и другие вопросы ответила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

80 километров, флагов и знамён

– Галина Анатольевна, 6 мая состоится традиционная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы на призы газеты «Псковская правда». Несколько лет по объективным причинам эстафета проходила в онлайн-формате, но теперь наконец-то она вернётся на улицы города.

– Комитет по спорту принимает самое деятельное участие в организации эстафеты. Для меня, как и для многих, это масштабное праздничное мероприятие, объединяющее людей из чувства патриотизма. Это не только про бег, здесь заложен более глубокий смысл. Я сама участвовала в эстафете, ещё учась в школе, а потом работая в разных трудовых коллективах.

– В этом году эстафета вновь пройдёт на центральных улицах Пскова – такая традиция поддерживается с 1945 года. А общая протяжённость всех маршрутов в области составит ровно 80 километров.

– Да, концепция единого маршрута была обусловлена символичной цифрой 80. И было принято решение, что если мы поделим 80 километров на все муниципалитеты, то в каждом получается маршрут 3 080 метров. Он включает в себя десять этапов. В Пскове маршрут для всех единый, пробег пройдёт по центральным улицам, старт планируется от памятника Пушкину и няне, финиш – на улице Кузнецкой около стадиона «Машиностроитель». На старте будут развеваться 80 российских флагов и знамён Победы, зрителям и болельщикам раздадут георгиевские ленточки и памятные открытки в честь эстафеты и Дня Победы. Кроме школьников, студентов и корпоративных команд в эстафете будет участвовать команда правительства Псковской области, а также команды практически всех муниципалитетов региона, которые фактически на конкурсной основе отбирали бегунов для участия в этой масштабной эстафете.

– Госавтоинспекция обещает перекрывать дорожное движение в максимально лояльном режиме. И как только участники пробегут, улицы будут доступны для движения автомобилей.

– Эстафета начнётся в три часа дня, когда большинство работающих людей уже вернётся с обеденного перерыва, а рабочий день ещё не закончится, и улицы не будут загружены автотранспортом.

– Эстафетные палочки тоже будут традиционными?

– Да. Организаторы эти атрибуты хранят, ведь они вобрали в себя энергетику всех предшествующих лет и передают её новым участникам пробега. Эстафета всегда была большим патриотическим спортивным праздником, и сегодня традиция возвращается на улицы Пскова. 6 мая спорт объединит большое количество людей на этом мероприятии.

250 мероприятий в год

– Какие знаковые события в мире спорта пройдут в нашем регионе в ближайшее время?

– 9 мая планируется фестиваль парапланерного спорта, в котором примет участие около 50 экипажей, в том числе из других субъектов, и показательные выступления в акватории реки Великой. 11 мая в Финском парке состоится мультиспортивный Пасхальный фестиваль. Впервые он прошёл в прошлом году в Печорах, а в этом году по благословению владыки Матфея состоится в Пскове. Основную часть состязаний составят силовые виды спорта, запланированы и концертная программа, и показательные выступления по различным видам единоборств, и мероприятия для детей. Начало программы в 12:00, выступления творческих коллективов планируются в 15:00.

А 31 мая мы проведём на полигоне большое традиционное мероприятие, также доступное для всех жителей. Это чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области, где, помимо соревнований, будут разные интересные мероприятия.

В июне проведём в Пскове региональный этап «Земли спорта», и по итогам этого мероприятия будет сформирована команда для участия во всероссийском финале.

Что ещё касается нашего традиционного календаря, в мае пройдут крупные спортивные мероприятия – всероссийские соревнования по кудо, по брейкингу. Запланированы также всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», первенство России по велоспорту, фестиваль ГТО. В июне – традиционный фестиваль воздухоплавательного спорта. Пройдут Кубки России по ралли, парусная регата. Это основные крупные мероприятия, а вообще календарь у нас очень насыщенный, ежегодно проходит более 250 мероприятий.

– В последний год проходит огромное количество спортивных состязаний для ребят, вернувшихся с СВО. Какова в этом роль спорткомитета?

– У нас очень насыщенный спортивный календарь для ветеранов СВО, которые получили ранения различной тяжести. Ребята молодцы, активно включились в спортивную жизнь, количество участников спортивных мероприятий с участием ветеранов СВО только растёт. Мы активно взаимодействуем со всеми нашими федерациями и в областных состязаниях по видам спорта, которые интересны ребятам, стали включать отдельный зачёт для лиц с ПОДА. Также команды ветеранов СВО участвуют в большом количестве выездных соревнований в других субъектах, этому активно содействует комитет по спорту. Самыми крупными в этом году были Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске, чемпионат России по волейболу сидя в Тульской области. Спорт объективно один из лучших инструментов реабилитации, как моральной, так и физической, поэтому мы поддерживаем любые инициативы и планируем только наращивать темпы развития адаптивного спорта и вовлечения ветеранов СВО.

Грант на спорт

– Как комитет по спорту сотрудничает с федерациями, зарегистрированными на территории региона?

– Стараемся раз в квартал собираться с руководителями федераций для обсуждения глобальных вопросов. Специфика работы нашего комитета такова, что мы взаимодействуем с федерациями абсолютно каждый день. Это постоянные мероприятия, выдача субсидий, отчёты о них, присвоение разрядов и судейских категорий. Всегда отрабатываем предложения федераций, оказываем содействие.

– Спортивные федерации участвуют в проектных конкурсах, выигрывают гранты?

– Кто-то более активно, кто-то менее, но участвуют в грантовых конкурсах и на федеральном, и на региональном уровнях, и каждый год среди участников есть победители. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальное содействие. Кстати, с ветеранами СВО мы и в прошлом году, и в этом совместно прорабатывали различные проекты, и некоторые из них стали победителями на площадке Росмолодёжи. В этом году тоже планируем летом провести проектную школу для наших спортивных федераций.

Мы не имеем права упускать возможность получить на различных федеральных площадках финансовые средства на реализацию конкретных спортивных проектов, так что эту работу будем только усиливать.

Не всё хоккей

– Наши команды – победительницы регионального этапа Ночной хоккейной лиги не смогли поехать на фестиваль в Сочи. Не позволил регламент местных соревнований. Почему так получилось?

– Лицо, полностью ответственное за проведение турнира Ночной хоккейной лиги в возрастных категориях 40+ и 50+, – региональный представитель НХЛ Псковской области. Он действует на основании положения, в котором расписано всё. Поэтому неучастие наших хоккейных команд – вопиющая ситуация. Оказалось, что была проблема, о которой региональный представитель не поставил в известность как минимум комитет по спорту. Мы тем не менее очень оперативно собрались и предложили оказать максимальное содействие. Наше предложение региональным представителем было проигнорировано. Ну и в итоге получилось так, как получилось. По предложению капитанов команд планируем после майских праздников провести собрание, всё обсудить, подвести итоги текущего сезона и проговорить, что мы будем делать, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Комитет готов взаимодействовать с НХЛ, но для этого мы должны быть в курсе всего, что там происходит.

– Будут ли псковские спортсмены принимать участие в международных соревнованиях и как вы относитесь к тому, что нашим спортсменам приходится заявляться в нейтральном статусе?

– Запланированы международные соревнования по гребному спорту, по настольному теннису, по спорту глухих в дисциплине шоссейного велоспорта и другие.

Участвуя в международных соревнованиях, они, как правило, входят в состав сборной уже России, а не Псковской области. Это соревнования более высокого уровня. Ситуации в разных видах спорта отличаются, но в целом по поводу нейтрального статуса всем понятно: спортсмены не могут выступать под флагом России. С другой стороны, для них участие в международных соревнованиях очень важно.

– Какие спортивные объекты Псковской области отремонтируют в первую очередь?

– Если говорить о капитальном ремонте на федеральные средства, то первыми в очереди стоят городские стадионы наших муниципальных образований. Федеральные средства не такие большие, чтобы мы могли сразу привести в порядок всю инфраструктуру, процесс будет поэтапным. В 2026–2027 годах запланирован ремонт стадионов в Локнянском, Новоржевском и Пушкиногорском округах, где уже была готова проектно-сметная документация. До текущего года Министерство спорта РФ не реализовывало мероприятия по капитальным ремонтам, это новая инициатива. Надеемся, что в дальнейшем эта программа будет также работать и мы сможем за счёт федеральных средств привести в порядок нашу спортивную инфраструктуру.