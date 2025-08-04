Команда великолучан победила в международном турнире по мини-футболу
Команда «Спартак – Марьино» Великолукского района победила в международном турнире по мини-футболу среди ветеранов в возрасте 45+ в городе Глубоком в Республике Беларусь, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём телеграм-канале.
Участие в соревнованиях приняли три команды: хозяева турнира из города Глубокого, команда из города Ливаны (Латвия) и команда «Спартак – Марьино» из Великолукского района.
«Мастерство, упорство и командный дух наших футболистов позволили одержать заслуженную победу. Желаю дальнейших успехов и новых спортивных достижений!» – поздравил команду Алексей Кузьмин.
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