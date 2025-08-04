Уроженец Пскова выиграл бронзу на легкоатлетическом турнире в Африке

17:35, 04 августа 2025, ПАИ

Уроженец Пскова Константин Шабанов выиграл бронзу на международном Кубке Сахель, который прошёл в Нигере, пишет ТАСС со ссылкой на слова тренера сборной России по этому виду спорту Дмитрия Богданова.

Константин Шабанов стал третьим в забеге на 110 метров с барьерами. Всего на счету россиян, которые выступали с флагом и гимном страны, пять медалей – два золота, серебро и две бронзы. В состязаниях также принимали участие легкоатлеты из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.

Богданов сообщил, что команда добиралась в Нигер с двумя пересадками – в Стамбуле и Нджамене, столице Чада, а перелёт прошёл нормально, и они успели размяться и поучаствовать в пресс-конференции.

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