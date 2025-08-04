Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Уроженец Пскова выиграл бронзу на легкоатлетическом турнире в Африке

Уроженец Пскова Константин Шабанов выиграл бронзу на международном Кубке Сахель, который прошёл в Нигере, пишет ТАСС со ссылкой на слова тренера сборной России по этому виду спорту Дмитрия Богданова.

Константин Шабанов. Фото: ВФЛА

Константин Шабанов стал третьим в забеге на 110 метров с барьерами. Всего на счету россиян, которые выступали с флагом и гимном страны, пять медалей – два золота, серебро и две бронзы. В состязаниях также принимали участие легкоатлеты из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.

Богданов сообщил, что команда добиралась в Нигер с двумя пересадками – в Стамбуле и Нджамене, столице Чада, а перелёт прошёл нормально, и они успели размяться и поучаствовать в пресс-конференции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Команда великолучан победила в международном турнире по мини-футболу
04 августа 2025

Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

Уроженец Пскова выиграл бронзу на легкоатлетическом турнире в Африке
04 августа 2025

Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта
04 августа 2025

Публикуем видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
04 августа 2025

Пилоты со всей России участвуют в чемпионате по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

ФК «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...