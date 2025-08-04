Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с путёвками на чемпионат России по практической стрельбе

21:50, 04 августа 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области заняли призовые места на первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия и завоевали возможность выступить на чемпионате России, который пройдёт в октябре. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Псковскую область на соревнованиях, в которых приняли участие 569 спортсменов, представили 20 ребят.

Так, Мария Шеина заняла первое место в дуэльной стрельбе (женщины, серийный класс), Антон Мурахтин – третье место (мужчины, серийный класс).

Команда из Псковской области (Антон Мурахтин, Дмитрий Егоров, Михаил Белоусов, Владимир Яунжекарс) заняла второе место в командном зачёте (мужчины, серийный класс).

В физкультурной программе Алина Григорьева завоевала золото, Анна Зыково – серебро, Кирилл Енин – серебро, Антон Чипилян – бронзу.