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Спорт

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с путёвками на чемпионат России по практической стрельбе

Спортсмены Псковской области заняли призовые места на первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия и завоевали возможность выступить на чемпионате России, который пройдёт в октябре. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Псковскую область на соревнованиях, в которых приняли участие 569 спортсменов, представили 20 ребят.

Так, Мария Шеина заняла первое место в дуэльной стрельбе (женщины, серийный класс), Антон Мурахтин – третье место (мужчины, серийный класс).

Команда из Псковской области (Антон Мурахтин, Дмитрий Егоров, Михаил Белоусов, Владимир Яунжекарс) заняла второе место в командном зачёте (мужчины, серийный класс).

В физкультурной программе Алина Григорьева завоевала золото, Анна Зыково – серебро, Кирилл Енин – серебро, Антон Чипилян – бронзу.

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