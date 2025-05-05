Проходит набор в юнармейский отряд колледжа ПсковГУ

12:38, 05 мая 2025, ПАИ

В колледже ПсковГУ объявлен набор во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Это уникальная возможность проявить себя, получить новые знания и навыки, участвовать в интересных мероприятиях и, самое главное, стать частью большой и дружной команды единомышленников», – отметили в колледже.

Юнармейцев ждет участие в военно-патриотических играх и соревнованиях, обучение основам начальной военной подготовки, интересные проекты, патриотические акции, а также волонтёрская деятельность, знакомство с новыми людьми и общение с наставниками.

Для записи в ряды «Юнармии» можно обращаться к руководителю юнармейского отряда ПсковГУ Анастасии Зверевой (воспитательный отдел, кабинет 8/1).