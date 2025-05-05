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Общество

Выявляемость клещевых инфекций в Псковской области остаётся на высоком уровне – специалисты

74 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 28 апреля по 5 мая, что в 1,8 раза меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Фото: ПАИ

Несмотря на снижение количества, выявляемость клещевых инфекций остаётся на высоком уровне – средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 26,2% (за неделю увеличение на 0,7%).

В Пскове исследовали 59 клещей, 16 из них были поражены клещевыми инфекциями, опасными для человека. В Великих Луках проверили 15 клещей, из них инфекциями заражено пять.

С начала 2025 года в Псковской областной инфекционной клинической больнице исследовали 321 клеща.

Ранее врач рассказал о неочевидных симптомах укуса клеща.

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