Выявляемость клещевых инфекций в Псковской области остаётся на высоком уровне – специалисты

17:16, 05 мая 2025, ПАИ

74 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 28 апреля по 5 мая, что в 1,8 раза меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Несмотря на снижение количества, выявляемость клещевых инфекций остаётся на высоком уровне – средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 26,2% (за неделю увеличение на 0,7%).

В Пскове исследовали 59 клещей, 16 из них были поражены клещевыми инфекциями, опасными для человека. В Великих Луках проверили 15 клещей, из них инфекциями заражено пять.

С начала 2025 года в Псковской областной инфекционной клинической больнице исследовали 321 клеща.

Ранее врач рассказал о неочевидных симптомах укуса клеща.