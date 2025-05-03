О неочевидных симптомах укуса клеща рассказала врач

20:59, 03 мая 2025, ПАИ

С наступлением тёплого времени года активизировались иксодовые клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. Врач-эксперт исследовательской лаборатории Александра Филева в интервью «Известиям» рассказала, какие симптомы должны насторожить и когда нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

По её словам, ежегодно в России регистрируется около полумиллиона случаев укусов иксодовых клещей. Отметим, в Псковской области 152 человека обратились в медучреждения Псковской области из-за укусов клещей с 24 апреля по 1 мая.

Врач подчеркнула, что симптомы после укуса клеща могут проявиться не сразу, поэтому необходимо внимательно следить за своим состоянием.

«Не стоит думать, что отсутствие симптомов в первые дни после укуса гарантирует отсутствие проблем в дальнейшем. Инкубационный период некоторых клещевых инфекций может длиться до месяца. Поэтому даже если вы хорошо себя чувствуете после укуса, важно следить за своим состоянием и при малейших подозрениях обращаться к специалистам», – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что в Псковской области опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.