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Общество

5-9 мая изменится раписание пригородных поездов в Псковской области

С 5 по 9 мая вносятся изменения в расписание пригородных поездов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

5 мая назначается пригородный поезд № 6512 сообщением Новосокольники - Дно с отправлением со станции Новосокольники в 20:35 и прибытием на станцию Дно в 2:21.

6 мая назначаются пригородные поезда: № 6664 сообщением Дно - Морино с отправлением со станции Дно в 2:30 и прибытием на станцию Морино в 3:05 минут; № 6663 сообщением Морино - Дно с отправлением со станции Морино в 3:46 и прибытием на станцию Дно в 4:21; № 6515 на участке Чихачево - Новосокольники.

9 мая отменяются пригородные поезда № 6516 на участке Новосокольники – Дно и № 615 на участке Чихачево – Новосокольники.

9 мая измененным расписанием следует пригородный поезд № 6724/6723 сообщением Псков - Великие Луки. До станции Чихачево - согласно расписанию. Прибытие на станцию Великие Луки запланировано в 23:23.

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