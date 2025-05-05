В Псковской области у женщин чаще всего находят рак молочной железы

17:47, 05 мая 2025, ПАИ

Рак молочной железы является самым распространенным онкозаболеванием среди женщин Псковской области, сообщили ПАИ в областном онкологическом диспансере.

Самое эффективное средство против рака груди – его своевременное обнаружение. «По этой причине так важна проверка с помощью маммографии. Это рентгеновский снимок груди с минимальным уровнем излучения, позволяющий обнаружить рак молочной железы ещё до образования затвердений на ранней стадии, когда вероятность излечения составляет свыше 90 %», – отметил заведующий отделением рентгенодиагностики Александр Иванов.

Кроме того, согласно исследованиям, важно ежемесячно проводить самообследование с 20 лет, посещать врача с 35 лет и, особенно если у матери или сестры ранее была обнаружена онкология груди, в возрасте 40–49 лет проходить обследование ежегодно или раз в два года, а с 50 лет – ежегодно.

Отметим, что маммография безопасна, имеет крайне низкое рентгеновское излучение и даёт высокий шанс на излечение. На ранних стадиях выявляются 78 % случаев. Записаться на диагностику в онкологический диспансер можно в рамках ОМС по направлению врача.