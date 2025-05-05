К финальному этапу подходит реставрация башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре

20:55, 05 мая 2025, ПАИ

Реставрация башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре выходит на финишный этап, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В настоящее время завершается восстановление свода проездной арки и двух ворот. Первые ворота будут кованые, вторые-деревянные, решетчатые. Специалисты проводят подготовку к заключительным работам по инъектированию нижних прясел стен со стороны фасадов.

Изготовлены кованые крючья для навески герсы (опускной решётки крепостных ворот). На них будет крепиться воссозданная с целью музеефикации по историческим аналогам герса. Ее закрепят в плоскости стены главного фасада башни со стороны ручья Каменец.

Специалисты также отметили, что основные работы по внешнему контуру башни завершены.

Памятнику архитектуры возвращен исторический облик. Удалена штукатурка с наружных стен. В ходе последних ремонтных работ, более десяти лет назад, башня была оштукатурена и побелена, что не соответствует первоначальному облику крепостного сооружения.

Отметим, что в основу проекта реставрации положены исследования и чертежи псковских архитекторов-реставраторов В. Смирнова, В. Лебедевой и М. Семенова, которые после войны спасали памятники архитектуры. Автор проекта реставрации М. Фриновский.

Башня была построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Является водопропускной, воротной, с основной функцией боевой. Имеет 3 яруса и ступенчатые бойницы. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

Древние боевые башни Псков-Печерского монастыря впервые отреставрированы в 60- годы прошлого столетия при Архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение- кованые прапоры. Они выполнены архитектором-реставратором В. Смирновым.