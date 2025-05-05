Творческий мастер-класс для людей с ОВЗ прошёл в Себеже

21:16, 05 мая 2025, ПАИ

Творческий мастер-класс для людей с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина, пишет районная газета «Призыв».

В преддверии Дня Победы работники Себежской центральной районной библиотеки имени И. А. Бунина совместно с председателем ВОИ Себежского района М.И. Кузнецовой провели для людей с ограниченными возможностями здоровья творческий мастер-класс по созданию открытки к Дню Победы.

«Тема мастер-класса выбрана неслучайно. В эти предпраздничные дни, в канун 80-летнего юбилея Великой Победы, нам хочется отдать дань уважения защитникам Отечества и подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы решили поддержать традицию советского времени и сделать своими руками поздравительные открытки к Дню Победы. Люди старшего поколения, испытывая ностальгию по тем временам, с большим удовольствием присоединились к нашему мастер-классу», – прокомментировали событие работники библиотеки.