Легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» стартует сегодня

07:33, 06 мая 2025, ПАИ

Юбилейная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует в Пскове сегодня, 6 мая.

Сбор команд состоится в 13:30 на стадионе «Машиностроитель», а церемония награждения пройдёт в 16:30 также на стадионе.

Напомним, что эстафета, как и в 1945 году, состоится на центральных улицах города. В связи с этим общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам.

Согласно традиции, в эстафете, помимо корпоративных команд, будут участвовать школьники и студенты из Пскова и Псковской области. Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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