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Общество

Маршрут общественного транспорта изменится в Пскове 6 мая

Общественный транспорт в Пскове будет следовать по измененной схеме 6 мая. Ограничения вводятся на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда», сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

Напомним, эстафета пройдёт с 14:00 до 17:00.

  • Автобусы маршрутов № 4, 17, 53, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • Автобус маршрута № 3 с Завеличья будет курсировать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицы Гражданскую и Льва Толстого и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • Автобус маршрута № 14 с Завеличья проедует по улицам Коммунальной, Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • Автобус маршрута № 30 от остановки улицы Рокоссовского следует через мост Александра Невского, улицы Чудская и Леона Поземского с выездом на улицу Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • Автобусы маршрутов №115, 126, 207 (13:35) отправляются с Автовокзала и следуют по улице Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • Автобусы маршрутов №№ 1, 109, 214 следуют от Вокзала по улицам Вокзальная и Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Гражданская, Льва Толстого, Кузнецкая, Инженерная, Алтаева, Новоселов, Звёздная, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • Автобус маршрута № 11 следует с улицы Труда по улицам Текстильная, Инженерная, Кузнецкая, Льва Толстого, Гражданская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Организаторы эстафеты приносят жителям и гостям города извинения за возможные неудобства.

Отметим, эстафета пройдёт 6 мая. Как и в 1945 году, она состоится на центральных улицах города.

Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-21, 73-70-94.

Ранее сообщалось, что команда Псковского госпиталя для ветеранов войн присоединилась к эстафете «Псковской правды».

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