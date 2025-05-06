Схема движения общественного транспорта изменится сегодня в Пскове

08:59, 06 мая 2025, ПАИ

Общественный транспорт будет работать по изменённому расписанию в Пскове сегодня, 6 мая. Ограничения вводятся в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, эстафета пройдёт с 14:00 до 17:00.

Автобусы № 4, 17, 53, 116, отправляясь с Завеличья, будут двигаться по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы № 3, выезжающие с Завеличья, будут курсировать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицы Гражданскую и Льва Толстого, продолжая движение по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы № 14, выезжающие с Завеличья, проедут по улицам Коммунальной, Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы № 30 от остановки на улице Рокоссовского проследуют через мост Александра Невского, улицы Чудскую и Леона Поземского, выйдут на улицу Труда и далее будут следовать по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы № 115, 126, 207 (в 13:35) отправятся с автовокзала и проследуют по улице Яна Фабрициуса, сделают остановку на площади Победы, затем проедут через дамбу, далее по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы № 1, 109, 214 отправятся от вокзала, двигаясь по улицам Вокзальной и Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Гражданской, Льва Толстого, Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Новосёлов, Звёздной, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы № 11 будут следовать с улицы Труда по улицам Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, Льва Толстого, Гражданской, а затем продолжат движение по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Ранее сообщалось, какие улицы перекроют сегодня в Пскове.

Организаторы эстафеты приносят извинения жителям и гостям города за возможные неудобства.

Напомним, что эстафета состоится 6 мая на центральных улицах города, как это было в 1945 году.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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