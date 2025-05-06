Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей

11:32, 06 мая 2025, ПАИ

О неоплатном долге перед поколением победителей напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии зажжения Вечного огня на центральном братском захоронении в Локне сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«По всей стране зажигаются Вечные огни в память о тех, кто защитил свободу и будущее нашей Родины. Как уже было сказано, здесь захоронено 155 красноармейцев. Два года и семь месяцев Локнянская земля была в оккупации. За это время было казнено 1 200 человек, угнано в рабство 15 тысяч человек, половина из них погибла на чужбине, 355 деревень были полностью уничтожены. Другими словами, фашисты уничтожили четверть всех жителей, оставшихся в зоне оккупации, и уничтожили плоды труда нескольких поколений локнянцев. Дальнейшая оккупация привела бы к полному уничтожению населения», – отметил он.

Именно поэтому все жители страны в неоплатном долгу перед поколением победителей, должны сохранять и чтить память о тех, кто не жалея своей жизни защищал наше Отечество, подчеркнул глава региона.

«Давайте делать вместе всё, чтобы поколение победителей никогда не было забыто, а мы были достойны их памяти. Поздравляю всех с наступающим праздником, с днём 80-летия Великой Победы», – заключил губернатор.