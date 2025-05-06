Великолучанин получил почти три года колонии за избиение знакомого в гостях у подруги

16:47, 06 мая 2025, ПАИ

Великолучанин получил два года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима за избиение знакомого в гостях у подруги. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Суд установил, что 6 января этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире подруги. Там же был и его знакомый. В ходе конфликта мужчина ударил приятеля не менее десяти раз кулаком в голову, от чего тот упал на пол. После этого он ещё пять раз ударил лежачего в грудь. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Осуждённый полностью признал вину в содеянном. Его взяли под стражу в зале суда.