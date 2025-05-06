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Политика

Новую схему одномандатных округов представили Госдуме

Законопроект «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы» внесли в нижнюю палату парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Госдумы. Ранее новую схему округов, которая будет применяться на думских выборах 2026 года, утвердила Центральная избирательная комиссия.

В Псковской области – один одномандатный избирательный округ, как и было ранее, в 2021 году, уточнили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Уточненная схема округов отражает перемены, произошедшие в стране за последние десять лет, в том числе воссоединение с Россией четырёх новых регионов, изменение численности избирателей.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Голосование будет организовано по смешанной избирательной системе, при которой 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 депутатов – по одномандатным округам.

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Новую схему одномандатных округов представили Госдуме
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