Новую схему одномандатных округов представили Госдуме

17:18, 06 мая 2025, ПАИ

Законопроект «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы» внесли в нижнюю палату парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Госдумы. Ранее новую схему округов, которая будет применяться на думских выборах 2026 года, утвердила Центральная избирательная комиссия.

В Псковской области – один одномандатный избирательный округ, как и было ранее, в 2021 году, уточнили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

Уточненная схема округов отражает перемены, произошедшие в стране за последние десять лет, в том числе воссоединение с Россией четырёх новых регионов, изменение численности избирателей.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Голосование будет организовано по смешанной избирательной системе, при которой 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 депутатов – по одномандатным округам.