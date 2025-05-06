В Печорском суде рассмотрели уголовное дело о нападении с пневматической винтовкой на продавца павильона

19:29, 06 мая 2025, ПАИ

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в совершении разбоя в торговом павильоне на территории Печорского округа, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что у находившегося в торговом павильоне в Печорах мужчины возник умысел похитить товар. Злоумышленник подошёл к холодильнику с алкоголем и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял две банки алкогольной продукции. После этого направился к выходу.

Продавец павильона, увидев в руках у покупателя неоплаченный товар, высказал требование о его оплате. Реакцией на просьбу об оплате у покупателя стал выстрел из газобаллонной пневматической винтовки в сторону продавца, который повредил стекло перегородки прилавка, за которым находился продавец.

Приговор Печорского районного суда Псковской области признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 162 УК РФ. Ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Пневматическая газобаллонная винтовка как средство совершения преступления конфискована судом. Оружие передали в Управление Росгвардии по Псковской области.