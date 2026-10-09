Единый онлайн-ресурс для дошкольного образования запустят в России

09:00, 09 октября 2026, ПАИ

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования «Главный детский» планируют запустить в пилотном режиме не позднее 1 ноября. Об этом журналистам сообщила советник президента России Елена Ямпольская, пишет «Интерфакс».

По её словам, платформа будет полезна как воспитателям и педагогам, так и родителям. Все размещаемые материалы должны пройти многоступенчатую независимую профессиональную оценку и получить одобрение экспертов.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что на едином ресурсе соберут методические материалы для работников детских садов и контент для семей. Родители смогут найти там мультфильмы, сказки, рекомендации по книгам и обучающим игрушкам.