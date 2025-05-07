Снаряд времён ВОВ обнаружили в Печорском округе
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили около деревни Трынтово Печорского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Снаряд калибра 45 миллиметров идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Пскове.
39 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на трёхлетнюю девочку в Псковской области