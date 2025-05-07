Комитет по здравоохранению – об эстафете «Псковской правды»: Это возможность продемонстрировать свою сплоченность и патриотизм
Участие медицинских учреждений Пскова в эстафете «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Великой Победы, прокомментировал в своём Telegram-канале комитет по здравоохранению Псковской области.
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
В эстафете приняли участие команды Псковской городской стоматологической поликлиники, городской детской поликлиники, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковского госпиталя для ветеранов войн и Псковского медицинского колледжа. «Участие медицинских работников в подобных мероприятиях символизирует не только их вклад в сохранение здоровья общества, но и уважение к памяти тех, кто отдал жизнь за нашу страну», – отметили в комитете.
«Это замечательная возможность для медиков продемонстрировать свою сплоченность и патриотизм, а также отметить важные исторические события, связанные с Победой. Подобные инициативы укрепляют связь между поколениями и способствуют формированию чувства гордости за историю нашей страны», – подчеркнули представители комитета.
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Комитет по здравоохранению – об эстафете «Псковской правды»: Это возможность продемонстрировать свою сплоченность и патриотизм
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