Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Ежегодный мониторинг состояния археологических памятников проводят в Псковской области

Ежегодный мониторинг состояния археологических памятников в рамках выполнения государственного задания проводят сотрудники Археологического центра Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Специалисты уточняют местоположение памятников, наносят их на карты с помощью GPS, определяют координаты в системе WGS 84, фиксируют современное состояние и сохранность памятников, а также проводят фотофиксацию объектов культурного наследия.

В этом году работа идёт в Дедовичском и Порховском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая
07 мая 2025

Время работы объектов Псковского музея увеличили
07 мая 2025

Масштабную программу празднования 80-летия Победы подготовили в «Михайловском»
06 мая 2025

Фестиваль патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии
06 мая 2025

Псковичи увидят подлинные образцы военной техники прошлого века 9 Мая
06 мая 2025

Псковский музей-заповедник получил в подарок кольчужную рубаху с боевой историей
06 мая 2025

«Как Петрушка Гитлера победил»: уличное представление покажут на спектакле-реконструкции в Пскове
06 мая 2025

Псковичей приглашают на новую просветительскую программу об освобождении Михайловского от немецких захватчиков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...