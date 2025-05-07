Ежегодный мониторинг состояния археологических памятников проводят в Псковской области
Ежегодный мониторинг состояния археологических памятников в рамках выполнения государственного задания проводят сотрудники Археологического центра Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Специалисты уточняют местоположение памятников, наносят их на карты с помощью GPS, определяют координаты в системе WGS 84, фиксируют современное состояние и сохранность памятников, а также проводят фотофиксацию объектов культурного наследия.
В этом году работа идёт в Дедовичском и Порховском районах.
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