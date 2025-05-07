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Культура

В Псковском музее представили уникальный автограф маршала Рокоссовского

В Псковском музее-заповеднике в рамках проекта «Предметный мир войны» впервые представлены автографы советского военачальника, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945), Маршала Советского Союза (1944) и Маршала Польши (1949) Константина Рокоссовского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Это поздравительные открытки, датированные 1963 и 1965 годами. Эти открытки предназначались Алексею Тужикову – организатору партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Первую открытку Константин Рокоссовский подписал так: «Примите, Алексей Алексеевич, моё сердечное поздравление и самые наилучшие пожелания. К. Рокоссовский. Ноябрь 1963». Вторая открытка содержит поздравления с Первым мая и наступающей 20-й годовщиной разгрома фашистской Германии.

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Таким образом, цель проекта – показать подвиг участника Великой Отечественной войны посредством конкретного музейного экспоната. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что даёт возможность освещать различные аспекты истории Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что музей открыли у мемориала «Знамя Победы» в Идрице.

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