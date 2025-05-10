Более 1300 человек выбрали установку стелы «Пушкинские Горы» в голосовании за благоустройство округа

10:42, 10 мая 2025, ПАИ

Общественная территория у домов № 10, 12, 13 в Совхозном переулке и аллея у культурно-досугового центра на улице Садовой участвуют в голосовании за объекты благоустройства в Пушкинских Горах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общественная территория у домов № 10, 12, 13 в Совхозном переулке лидирует в голосовании с 1 329 голосами. Там планируется установить стелу «Пушкинские Горы» с подсветкой, устроить дорожки из брусчатки, провести озеленение. Как отмечают на сайте голосования, территория будет являться визитной карточкой посëлка, местом притяжения и фотозоной для гостей и жителей округа.

На втором месте находится аллея у культурно-досугового центра на улице Садовой. За неё отдали голоса 165 человек. На территории планируют сделать освещение, установить скамейки для отдыха, урны, малые архитектурные формы с подсветкой, а также уложить асфальтированные дорожки или брусчатку.

Всего на сегодня отдали голоса за выдвинутые территории 1 494 жителя округа. Голосование будет проходить до 12 июня на федеральной платформе.

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.