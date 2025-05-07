Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров

23:59, 07 мая 2025, ПАИ

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров, пишет районная газета «Новая жизнь».

«Подъехав к месту строительства вместе с главой округа Дмитрием Петровым и его заместителем Риммой Козловой, на этом берегу мы застали лишь часть рабочего состава и наблюдающих за строительством жителей. Строители вместе с заместителем генерального директора ООО «Дорстройинновация» Алексеем Терентьевым находились в заречной части посёлка, размечая подход к строящемуся мосту», – пишет газета.

Место работ расположено со стороны улицы Луговой. Представитель подрядчика рассказал о ходе работ. «В настоящее время выполняем работы по гидроизоляции анкерных опор, сразу после этого выставим леса и займёмся протяжкой вспомогательного тросика, а затем подцепим основной трос. В мае мы планируем натянуть тросы, заняться надвижной частью моста и затем перейти к подходам», – отметил строитель.

Отметим, протяжённость конструктивного участка пешеходного моста составит 450 метров, включая подходные пути, длина самого моста – 141 метр, ширина – 2,2 метра. Прохожая часть будет деревянной, подходы с двух сторон заасфальтируют. Часть участка (90 метров) на противоположном берегу будет в габионе.