Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров, пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь»

«Подъехав к месту строительства вместе с главой округа Дмитрием Петровым и его заместителем Риммой Козловой, на этом берегу мы застали лишь часть рабочего состава и наблюдающих за строительством жителей. Строители вместе с заместителем генерального директора ООО «Дорстройинновация» Алексеем Терентьевым находились в заречной части посёлка, размечая подход к строящемуся мосту», – пишет газета.

Место работ расположено со стороны улицы Луговой. Представитель подрядчика рассказал о ходе работ. «В настоящее время выполняем работы по гидроизоляции анкерных опор, сразу после этого выставим леса и займёмся протяжкой вспомогательного тросика, а затем подцепим основной трос. В мае мы планируем натянуть тросы, заняться надвижной частью моста и затем перейти к подходам», – отметил строитель.

Отметим, протяжённость конструктивного участка пешеходного моста составит 450 метров, включая подходные пути, длина самого моста – 141 метр, ширина – 2,2 метра. Прохожая часть будет деревянной, подходы с двух сторон заасфальтируют. Часть участка (90 метров) на противоположном берегу будет в габионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров
07 мая 2025

Сборник стихотворений «Мы вернёмся с Победой!» презентовали в Пскове
07 мая 2025

Псковичей приглашают на концерт «Аккорды Победы»
07 мая 2025

Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!» открылась в Пскове
07 мая 2025

В Плюсском районе в преддверии 9 Мая прошёл автопробег по памятным местам
07 мая 2025

Лучшего «юного воина» выбрали в Острове
07 мая 2025

В Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны
07 мая 2025

Патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...