10 псковских судебных приставов приняли присягу
10 судебных приставов приняли присягу в УФССП России по Псковской области в преддверии 80-летия Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Присягу у новобранцев принял заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.
Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам РФ, добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права граждан, интересы общества и государства, а также продолжать славные традиции службы судебных приставов.
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