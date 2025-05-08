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Общество

10 псковских судебных приставов приняли присягу

10 судебных приставов приняли присягу в УФССП России по Псковской области в преддверии 80-летия Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
  • Присяга приставов
    Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Присягу у новобранцев принял заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам РФ, добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права граждан, интересы общества и государства, а также продолжать славные традиции службы судебных приставов.

После торжественной церемонии участники почтили память героев Великой Отечественной войны.

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10 псковских судебных приставов приняли присягу
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