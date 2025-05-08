10 псковских судебных приставов приняли присягу

14:02, 08 мая 2025, ПАИ

10 судебных приставов приняли присягу в УФССП России по Псковской области в преддверии 80-летия Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области













Присягу у новобранцев принял заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам РФ, добросовестно исполнять свои обязанности, защищать права граждан, интересы общества и государства, а также продолжать славные традиции службы судебных приставов.

После торжественной церемонии участники почтили память героев Великой Отечественной войны.