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Общество

Несколько улиц перекрыли сегодня в Пскове

Несколько улиц перекрыли в Пскове сегодня, 9 Мая, для проведения праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: ПАИ

С 7:00 до окончания мероприятия движение будет ограничено:

  • на улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
  • на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на Октябрьской площади;
  • на улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • на площади Ленина;
  • на улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • на улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
  • на улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;
  • на набережной реки Великой;
  • на улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;
  • на Советском (Троицком) мосту через реку Пскову;
  • на улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;
  • на Рижском проспекте от улицы Максима Горького до площади Ленина, на улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.

С 7:00 до 23:00:

  • на улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;
  • на улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

В качестве альтернативных маршрутов установлены улицы Гражданская, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальная, объездная дорога, улицы Льва Толстого, Кузнецкая, Максима Горького и Юбилейная.

С 11:00 до завершения мероприятия будет ограничено движение на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (в период прохождения колонны парада).

С 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать на улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова. В качестве объезда предусмотрена улица Молодова.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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