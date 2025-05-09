Несколько улиц перекрыли сегодня в Пскове

08:20, 09 мая 2025, ПАИ

Несколько улиц перекрыли в Пскове сегодня, 9 Мая, для проведения праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 7:00 до окончания мероприятия движение будет ограничено:

на улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на Октябрьской площади;

на улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

на площади Ленина;

на улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

на улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

на улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;

на набережной реки Великой;

на улице Леона Поземского от дома № 10 на улице Леона Поземского до площади Ленина;

на Советском (Троицком) мосту через реку Пскову;

на улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

на Рижском проспекте от улицы Максима Горького до площади Ленина, на улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.

С 7:00 до 23:00:

на улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;

на улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

В качестве альтернативных маршрутов установлены улицы Гражданская, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальная, объездная дорога, улицы Льва Толстого, Кузнецкая, Максима Горького и Юбилейная.

С 11:00 до завершения мероприятия будет ограничено движение на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (в период прохождения колонны парада).

С 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать на улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова. В качестве объезда предусмотрена улица Молодова.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.