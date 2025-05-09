Показ советских фильмов о войне проходит в Пскове

12:10, 09 мая 2025, ПАИ

Художественный фильм «Летят журавли» транслируют в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит на парклете рядом со зданием Псковского агентства информации на улице Ленина, 6а.

В 12:50 зрителям повторно покажут кадры парада Победы 1945 года. После чего в 13:10 – фильм «Батальоны просят огня» 1–4 серии и «Баллада о солдате» в 17:35.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.