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Общество

Показ советских фильмов о войне проходит в Пскове

Художественный фильм «Летят журавли» транслируют в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит на парклете рядом со зданием Псковского агентства информации на улице Ленина, 6а.

В 12:50 зрителям повторно покажут кадры парада Победы 1945 года. После чего в 13:10 – фильм «Батальоны просят огня» 1–4 серии и «Баллада о солдате» в 17:35.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.

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