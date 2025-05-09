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Общество

Милиция, торгаши, школьники: иммерсивный спектакль проходит в Пскове

Иммерсивное театральное пространство развернулось в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Более 200 человек принимают участие в постановке. Это не только профессиональные актёры, но и псковичи-любители.

Жителей и гостей города ждут сразу несколько сценок. Это и история взаимоотношений водителя и нерадивого механика, диалог торгашей и милиции, сценка школьников, встреча фронтовиков и многое другое.

Каждый гость сможет принять участие в жизни послевоенного городка с 11:00 до 19:00 на улице Ленина. Режиссёр-постановщик – Борис Фиш.

Окончится реконструкция исполнением песни «День Победы» всей улицей в 19:00.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.

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Милиция, торгаши, школьники: иммерсивный спектакль проходит в Пскове

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