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Общество

«Капсулу времени» заложили в Пскове

Торжественная церемония заложения «капсулы времени» прошла в СУ СК России по Псковской области в рамках общественно-патриотического проекта СК России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

  • «Капсулу времени» заложили следователи для потомков
    Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • «Капсулу времени» заложили следователи для потомков
    Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • «Капсулу времени» заложили следователи для потомков
    Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
  • «Капсулу времени» заложили следователи для потомков
    Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Перед присутствующими с речью, посвящённой жизни в непростое военное время и важности сохранения памяти о подвиге советских граждан, выступил руководитель регионального следственного управления Пётр Крупеня.

Заместитель руководителя управления Дмитрий Егоров зачитал послание офицеров будущему поколению, после чего его поместили в металлическую капсулу в виде гильзы, которую передали в музей следственного управления.

Эту акцию следственные органы СК проводят во всех регионах России. Послания, написанные действующими сотрудниками СК России, погружают в капсулу, которая будет вскрыта спустя 20 лет – 9 мая 2045 года.

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