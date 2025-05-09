Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» прошёл в Псковском драмтеатре

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» прошёл в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина сегодня, 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

В День Победы на спектакль были приглашены люди, чьи судьбы были непосредственно связаны с войной: защитники Отечества разных поколений, юнармейцы и другие. Среди зрителей праздничного показа были дети участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны и участники специальной военной операции, их семьи, военнослужащие различных подразделений и ветераны силовых структур, а также воспитанники патриотических молодежных организаций.

Перед началом спектакля Псковский театр драмы провел акцию «Бессмертный полк». Все сотрудники театра вышли к центральному входу с портретами своих родственников, которые сражались на фронте или трудились в тылу. Так театр встретил зрителей праздничного показа.

Кроме того, все праздничные выходные у входа в театр установлены баннеры «Бессмертный полк» Псковского театра драмы, на которых представлены портреты ветеранов из семей сотрудников театра.

Напомним, что премьерный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» прошёл с аншлагом 8 мая. Спектакль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец и другие официальные лица региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 мая 2025

Митинг, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Печорах
09 мая 2025

Награда нашла своего героя: о невручённом Ордене Ленина рассказал Михаил Ведерников
09 мая 2025

Проект ПсковГУ вошёл в число победителей конкурса Минобрнауки России
09 мая 2025

Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» прошёл в Псковском драмтеатре
09 мая 2025

Более 38 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»
09 мая 2025

Праздничный концерт «Знамя Победы – Знамя Свободы» проходит в Зелёном театре в Пскове
09 мая 2025

Сенатор Наталья Мельникова поздравила жителей Псковской области с 80-летием Победы
09 мая 2025

Праздничный автопробег прошёл в Кунье

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...