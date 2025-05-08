Показы спектакля-концерта «Глядя в небеса…» стартовали в Псковском драмтеатре

20:57, 08 мая 2025, ПАИ

Показы спектакля-концерта «Глядя в небеса…», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовали в Псковском театре драмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

8, 9, 10 и 11 мая театр пригласил зрителей на музыкальный спектакль «Глядя в небеса…». Сегодня, 8 мая, премьерный показ прошёл с аншлагом. На последней песне зал встал, чтобы почтить героев. Спектакль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец и другие официальные лица региона.

Напомним, премьера Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Литературной основой стали подлинные исторические документы – письма с фронта и из фашистской оккупации 1941-1945 годов, в основном написанные псковичами и жителями Псковской области. Актёры и музыканты театра исполнят песни военных лет и другие музыкальные произведения и стихи, посвящённые войне и Победе.

В День Победы, 9 мая, показ спектакля будет благотворительным. На него приглашены люди, судеб которых непосредственно коснулась война, защитники Отечества разных поколений, юнармейцы.