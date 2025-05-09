Митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Печорах
Торжественный митинг, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Печорах сегодня, 9 мая, пишет газета «Печорская правда».
У мемориала «Скорбящая мать» на братском захоронении собрались официальные лица и сотни печерян, чтобы почтить память всех, кто долгие 1 418 дней боролся с фашизмом.
«Этот день олицетворяет мужество и героизм нашего народа, отвагу и преданность Родине, пример железной стойкости тех, кто ценой своей жизни защищал свою страну на поле боя и в тылу, боролся за свободу и будущее наших детей. Низкой поклон и слова благодарности поколению победителей!» – обратился глава округа Валерий Зайцев к присутствующим.
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Фото: Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: Фото: газета «Печорская правда»
Поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова зачитала и. о. председателя комитета по спорту правительства Псковской области Галина Овсова. С праздником печерян поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.
Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Хрисанф с братией обители отслужили заупокойную литию.
Митинг завершился троекратным армейским салютом и минутой молчания. Также присутствующие возложили цветы к мемориалу в память о героях-победителях.
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