Гериатр рассказала о потенциальных рисках для пожилых людей во время работы на даче

23:43, 09 мая 2025, ПАИ

Пожилые люди, испытывающие значительные физические нагрузки во время дачных работ, могут столкнуться с сердечно-сосудистыми осложнениями, обострением хронических заболеваний, а также с травмами суставов и позвоночника. Весной многие стремятся резко наверстать упущенное, но это неправильный подход, объяснила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По её мнению, для предотвращения осложнений следует заранее подготовиться к сезону: увеличить физическую активность за три-четыре недели до начала работ, больше времени проводить на свежем воздухе, выполнять дыхательную гимнастику и обязательно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови. Также полезно проконсультироваться с врачом, особенно если в анамнезе имеются сердечно-сосудистые или суставные заболевания.

Ольга Ткачева отметила, что основное правило – не работать на износ, так как пожилой организм хуже справляется с длительным напряжением и перегревом. Она рекомендовала чередовать 30–40 минут работы с перерывами не менее 15 минут, во время которых лучше отдыхать в тени, пить воду или делать лёгкую дыхательную гимнастику, что поможет восстановить силы и снизить уровень стресса.

Врач подчеркнула, что следует избегать работы в наклонном положении и использовать небольшие скамейки, опоры или инструменты с длинными ручками. Наклоны и резкие движения могут перегрузить поясницу, привести к головокружению или вызвать колебания давления. Особенно важно соблюдать эти рекомендации при наличии артроза, остеохондроза или других заболеваний суставов и позвоночника.

Ольга Ткачева уточнила, что следует начинать с простых задач и не пытаться сделать всё за один день. Она рекомендовала растягивать посадочные и уборочные работы на несколько дней, равномерно распределяя усилия, чтобы избежать перенапряжения и сделать работу более приятной. Также важно следить за самочувствием и не игнорировать тревожные симптомы, такие как одышка, боли в груди, резкая слабость или головокружение. В таких случаях лучше прекратить работу, принять удобное положение и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Она отметила, что с возрастом чувство жажды притупляется и пожилые люди часто забывают пить, что может быстро привести к обезвоживанию и ухудшению состояния, в том числе к слабости и спутанности сознания. Поэтому им следует регулярно употреблять воду, даже при отсутствии жажды, предпочтительно чистую воду, отвары трав и компоты без сахара. Кроме того, она подчеркнула важность солнцезащиты, поскольку весеннее солнце может вызывать ожоги и перегрев. Рекомендуется носить светлую лёгкую одежду с длинными рукавами, головной убор с широкими полями и использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF.