Семён Ранопашец наступил по народному календарю

09:24, 10 мая 2025, ПАИ

Память священномученика, одного из 70 апостолов Симеона, сродника Господня, почитает Русская православная церковь сегодня, 10 мая, пишет calend.ru.

На Руси уже начиналась пахота. В народе говорили: «Рано паши – урожаи хороши». При этом хлеб сеяли только в тёплую погоду и в разогретую солнцем землю. Также считалось, что пришло время пахоты, когда в лесу распускается листва.

У крестьян существовало много пословиц и поговорок о пахоте: «Не ленись с плужком – будешь с пирожком», «И поедим, и спляшем – только пашню вспашем», «Святой Боже пахать не поможет», «Глубже пахать – больше хлеба жевать».

Также люди верили, что до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей – грех.