Как отсрочить деменцию, рассказал врач
Как отсрочить развитие деменции, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов, пишет РИА Новости.
В первую очередь риск развития деменции снижает регулярная физическая нагрузка, полноценное питание, умственная нагрузку, здоровый сон и контроль давления и уровня сахара, объяснил он.
Кроме того, отсрочить развитие деменции помогут логические игры, чтение, изучение иностранных языков.
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