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Происшествия

Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция

55-летнего Дмитрия Старова, пропавшего в Великих Луках, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 20 октября 2024 года он в последний раз выходил на связь с родственниками, находясь на набережной реки Ловати. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

На вид мужчине 50–54 года, у него худощавое телосложение и рост 165 сантиметров. Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

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