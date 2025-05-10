Псковские боксёры вернулись с соревнований в Белоруссии с тремя победами
Псковские боксёры одержали три победы на посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне открытом первенстве города Витебска (Республика Беларусь). Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Армении, Китая, Конго, России и Беларуси. От нашего региона в соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова и Великих Лук.
Победителями первенства стали Александр Беляков, Александр Белавин, Денис Воробьёв. Ничьей завершилась встреча у Артёма Комарова. Егор Степанов, Максим Свереда, Степан Утко и Павел Смирнов не смогли одержать победу над своими соперниками в напряжённых зрелищных поединках.
В тренерский состав вошли Вадим Голик, Вячеслав Ярулин, Алексей Селивёрстов.
«Искренне поздравляю команду Псковской области! Считаю, что это отличный результат! Желаю спортсменам только новых побед на поприще любительского бокса, дальше – больше!» – подчеркнул Олег Лаптев.
Он также отметил, что состязания входят в календарь Европейской конфедерации бокса.
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