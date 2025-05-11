Спортивный «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня

14:31, 11 мая 2025, ПАИ

Спортивный «Пасхальный фестиваль» проходит в Финском парке Пскова сегодня, 11 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В программу фестиваля включены соревнования по подъёму на бицепс, выполнению нормативов ГТО, армрестлингу, русскому жиму, гиревому спорту, дартсу, армлифтингу, планке, а также комплексные упражнения на перекладине для мужчин и женщин.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Отметим, что в прошлом году «Пасхальный фестиваль» впервые состоялся в Псковской области, в Печорском районе.

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