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Спорт

Спортивный «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня

Спортивный «Пасхальный фестиваль» проходит в Финском парке Пскова сегодня, 11 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В программу фестиваля включены соревнования по подъёму на бицепс, выполнению нормативов ГТО, армрестлингу, русскому жиму, гиревому спорту, дартсу, армлифтингу, планке, а также комплексные упражнения на перекладине для мужчин и женщин.

  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ
  • «Пасхальный фестиваль» проходит в Пскове сегодня
    Фото: ПАИ

Отметим, что в прошлом году «Пасхальный фестиваль» впервые состоялся в Псковской области, в Печорском районе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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