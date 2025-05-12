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Как побороть аллергию на пыльцу, посоветовал эксперт

Как бороться с аллергией на пыльцу, посоветовала аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

При появлении зуда носа, чихания, водянистого насморка, усилении слезотечения и зуда век следует обратиться к врачу, порекомендовала она.

Общими симптомами аллергии также является слабость, сонливость, головокружение, когнитивные нарушения, снижение работоспособности и повышенная утомляемость. Также может наблюдаться субфебрильная температура, известная как пыльцевая лихорадка, добавила она.

Кроме того, поллиноз может проявляться в виде ангиоотека, острой крапивницы или контактного дерматита, в зависимости от путей поступления аллергенов. К редким проявлениям относятся симптомы со стороны желудочно-кишечного и урогенитального трактов.

«Аллергикам на период цветения лучше всего уехать в другую климатогеографическую зону. Но если такой возможности нет, им следует ограничить выход на улицу в солнечную, ветреную погоду, особенно в утренние часы, носить маски, надевать солнцезащитные очки, покрывать волосы и после возвращения домой принимать душ», - подчеркнула Элла Чурюкина.

Кроме профилактики аллергики также могут проходить симптоматическое лечение с помощью капель и спреев. Они создают физический барьер на слизистых оболочках, снижая контакт аллергена с тканями и предотвращая развитие аллергии.

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